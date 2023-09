Negozi e appartamenti ripuliti dai ladri. “Attenzione a quest’auto: è della banda”

La segnalazione è stata inviata anche alle forze dell’ordine

LUSCIANO – Sono già in allerta le forze dell’ordine dopo la operazione avvenuta da tanti cittadini di una vettura nei pressi del Parco Emini, in via Cangemi, a Lusciano.

Abitazioni e negozi situati in questa porzione della città dell’agro Aversano sarebbero stati colpiti da una raffica di furti alla fine di questa estate.

I cittadini esasperati, chiedono il supporto delle forze dell’ordine. Ma non solo.

Sarebbero stati in grado anche di fornire la specifica del colore e del tipo di vettura utilizzata dai malviventi contro i ladri girerebbero a bordo di una Volkswagen T-Roc di colore grigio, simile a quella già vista a Marcianise ed Aversa (GUARDA LE FOTO).

Sono quattro o cinque e attraversano la zona del Parco Emini spesso e volentieri.