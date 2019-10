Nel processo Medea sono stati confermati 10 anni di carcere per l’imprenditore Fontana

CASAPESENNA (red.cro.) – La corte di Appello di Napoli ha confermato le quattro condanne emesse in primo grado nel processo Medea, che ha scavato nel mondo degli appalti, dell’imprenditoria e nei rapporti con la malavita organizzata. Per l’imprenditore di Casapesenna Pino Fontana 10 anni di carcere confermati dalla Corte, 6 anni per Tommaso Barbato, ex senatore Udc. 4 anni e mezzo e 2 anni rispettivamente per il carabiniere Alessandro Cervizzi, accusato di aver rivelato segreti d’ufficio e per Carmine Lauritano.