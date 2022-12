Netturbino pretende dal sindaco il pagamento degli arretrati e si ritrova in tribunale accusato di molestie

L’operatore ecologico si recò a casa del primo cittadino e suonò il campanello, ininterrottamente, per 24 minuti. Denunciato dal sindaco, deve ora rispondere di molestie davanti al giudice.

SPARANISE Si è tenuta nei giorni scorsi l’udienza a carico di Giuseppe Fusco, operatore ecologico del comune di Sparanise, accusato di molestie dal sindaco Salvatore Martiello. Fusco, che vantava numerose mensilità arretrate, si recò a casa del primo cittadino per chiedere il pagamento degli stipendi ed ora si ritrova in tribunale per molestie ai sensi dell’ex art 660 del Codice penale.