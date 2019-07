Nomina degli assessori a CASTEL VOLTURNO. La Lega fa chiarezza

CASTEL VOLTURNO – La Lega, a Castel Volturno, fa chiarezza per quanto riguarda la nomina degli assessori che ha generato numerose polemiche nei giorni scorsi. specificando la preoccupazione per i molteplici problemi che attanagliano la città i quali meriterebbero ben altro approccio da parte della Amministrazione comunale. “Con o senza assessore saremo in consiglio comunale rispettosi del mandato ricevuto dagli elettori avendo come stella polare non certo la maggioranza o l’opportunità, ma unicamente il benessere del territorio e dei cittadini di Castelvoltuno. Pertanto valuteremo volta per volta le iniziative da mettere in campo o da condividere solo ed esattamente nell’interesse dei castellani”. Questa la sintesi dell’intervento dei consiglieri comunali Daria e D’Ausilio.