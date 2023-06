E’ quanto emerso dai controlli effettuati dagli agenti della polizia locale

ALIFE – Non rispettano l’ordinanza di abbattimento, denunciati. E’ quanto emerso dai controlli effettuati dagli agenti della polizia municipale di Alife. I trasgressori sono stati denunciati all’autorità giudiziaria competente in quanto non hanno ottemperato alle direttive in materia di abbattimenti.