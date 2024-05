Non si ferma all’alt e tenta di speronare le auto della polizia, 23enne davanti al giudice

Attesa per domani la sentenza.

PRESENZANO/SAN TAMMARO. Non si fermò all’alt imposto dagli agenti della polizia stradale del distaccamento di Caianello e, con una repentina manovra ad U, a folle velocità imboccò tutte le rotonde della SS 85, da Presenzano in direzione Vairano Patenora, in senso di marcia contrario, superando due posti di blocco e tentando, anche, di speronare le auto di servizio che provavano a superarlo.

Il 23enne G.D’E, originario di Napoli, concluse la sua corsa a San Tammaro quando, perdendo il controllo dell’autocarro Iveco Daily, e urtando il guardrail, fece poi perdere le sue tracce nelle campagne circostanti.

I fatti avvennero lo scorso 11 luglio ed oggi il giovane imputato, difeso dall’avvocato Achille D’Angerio del foro di Santa Maria Capua Vetere, è comparso davanti al giudice monocratico del tribunale sammaritano per rispondere alle accuse mosse dal sostituto procuratore Armando Bosso. Attesa per la giornata di domani la decisione sull’udienza predibattimentale celebrata oggi, momento che anticipa per l’appunto il dibattimento, in cui il GUP verifica se la richiesta di rinvio a giudizio emessa dal PM sia accoglibile o meno.