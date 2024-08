Non soltanto un asilo nido: verrà anche abbattuta e ricostruita la scuola dell’infanzia in via Evangelista

Approvato il progetto, ma intanto i genitori chiedono controlli sugli edifici che riapriranno a settembre

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Non soltanto un asilo nido in via Fuga (CLICCA QUI), ma è stato approvato anche il progetto esecutivo per l’abbattimento e la ricostruzione della scuola dell’infanzia in via Evangelista. Scuola in primo piano, dunque, in questi giorni a San Nicola la Strada, dove iniziano a prendere forma i grandi progetti partiti grazie ai fondi Pnrr. Intanto però, se l’amministrazione comunale è impegnata nei grandi lavori, le mamme dei ragazzi che frequentano le scuole locali chiedono piccoli interventi negli istituti della città al fine di garantire un buon rientro ai ragazzi. In particolare, controlli alle caldaie ma anche una verifica globale per una maggiore sicurezza.