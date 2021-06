PIETRAMELARA – Lutto per la comunità di Pietramelara. Il covid si è portato via Q.D.R., 50 anni, commerciante molto noto in città e nei paesi limitrofi. Solo pochi giorni fa aveva scoperto di essere positivo al Covid ed in pochissimo tempo, nonostante non soffrisse di nessuna patologia, le sue condizioni di salute sono peggiorate tanto da rendersi necessario il ricovero presso il Covid Hospital di Maddaloni dove poche ore fa è deceduto.