Notte di terrore: banda di ladri in azione, bottino da migliaia di euro

Colpo mirato in un’abitazione di via Aravisi: i ladri fuggono con oro e denaro, sospetti sulla stessa gang che ha colpito Fontanelle

TEANO (EZ) – Paura nella notte a Casamostra di Teano. Una banda di malviventi è penetrata nell’abitazione di un residente del quartiere di via Aravisi, razziando oro, denaro e altri oggetti di valore, inclusi quelli potenzialmente riciclabili nei mercatini delle “cose d’altre case”. Il bottino ammonta a diverse migliaia di euro, in quello che sembra essere stato un furto mirato. La gang, informata probabilmente da un basista, era ben consapevole dell’assenza del proprietario di casa, il quale si era allontanato durante la notte per una commissione urgente. L’episodio è avvenuto nella notte di martedì 10 settembre 2024, ma la notizia si è diffusa solo questa mattina all’alba, quando l’intero quartiere si è radunato per esprimere solidarietà alla famiglia derubata.

La vittima è C.C., una famiglia come tante, una famiglia di persone perbene, con alcuni membri impegnati nel sociale. Da tempo si sostiene che, con la situazione di degrado in cui versa anche la sicurezza pubblica a Teano, chiunque potrebbe diventare vittima di un furto in casa. Pare, però, che qualcuno abbia notato delle figure muoversi nell’oscurità del tranquillo quartiere. La banda, composta da almeno tre persone, compreso un palo, sembra abbia tentato di spostarsi da un’abitazione all’altra, interrompendo però l’azione per timore di essere stati avvistati da qualcuno da un edificio più alto.

Si sospetta che possa trattarsi della stessa banda che di recente ha terrorizzato la frazione Fontanelle, dove i residenti, esasperati dai pochi risultati ottenuti dalle forze dell’ordine, pensavano di organizzare delle ronde. Poi la situazione si è apparentemente calmata, ma in realtà i malviventi avevano solo deciso di cambiare aria. Molti a Casamostra credono che sia proprio la stessa gang. È stata persino individuata una strada sterrata, un vicinale di campagna, che collega Casamostra a Casafredda. Ha un nome molto più nobile di quello inventato dagli esasperati residenti in questi giorni per l’occasione: la chiamano la «via dei ladri».