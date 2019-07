NUOVA RETATA in vista al Comune di TRENTOLA: stamattina Carabinieri negli uffici. Acquisiti altri documenti

TRENTOLA DUCENTA – Ennesimo blitz dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del gruppo di Aversa negli uffici del Comune di Trentola Ducenta. Questo a dimostrazione del fatto che l’indagine che ha portato all’arresto dell’ormai ex sindaco Andrea Sagliocco, del superfaccendiere Saverio Griffo e all’emissione di diversi ordini di limitazione della libertà personale, non è affatto terminata. Non si conoscono ancora i dettagli di questo ennesimo ingresso che avviene mentre a capo del Comune si è insediato il Commissario Prefettizio, sul quale noi di CasertaCe qualcosa da dire e da scrivere avremo.

Naturalmente non è escluso che da qui a qualche mese ci possa essere una nuova retata.

G.G.

trentola san marcellino aversa lusciano