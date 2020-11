ODISSEA COVID. Con i sintomi del virus, 70enne da oltre 13 ore in ambulanza in attesa di un ricovero

SESSA AURUNCA (Maria Assunta Cavallo) – In piena tempesta covid, non siamo risparmiati da segnalazioni e da testimonianze riguardo a fatti davvero inverosimili legati alla sanità pubblica. Un anziano di circa 70 anni, con sintomi da covid, sta vivendo da questa mattina alle 3, una vera e propria odissea e tra p.s. chiusi e quelli che non hanno potuto prestare un primo soccorso, ed onestamente non ne abbiamo capito i motivi, si troverebbe ancora all’interno di un’ambulanza ferma all’ospedale di Aversa, dove e’ stato sottoposto al test del tampone. Probabilmente il suo calvario terminerà appena arriverà l’esito. Che la gestione dell’emergenza sanitaria sia al limite massimo della sostenibilità, lo sappiamo, ma di certo non è accettabile che un anziano, tra l’altro diabetico, sia tenuto prigioniero, da oltre 12 ore, all’interno di un’ambulanza. A questo va poi aggiunto lo stress fisico e psicologico a cui sono chiamati gli operatori del 118, che quotidianamente affrontano una mole di lavoro non indifferente.