Oggi alle 19 GepyM canta Massimo Ranieri sul suo canale facebook

AVERSA (p.m.) – Dopo la pubblicazione di ieri del suo video musicale, in cui interpreta lo stranoto brano musicale La guerra di Piero di Fabrizio De Andrè avendone riscritto il testo per farne una ballata sul coronavirus, l’aversano Giuseppe Mariniello, docente di mestiere ma cantante per passione, ci ha cortesemente chiamati per ringraziarci. Lo ringraziamo a nostra volta, ma il merito dell’attenzione che abbiamo voluto dedicargli è certamente il suo per la originalità della sua iniziativa.

A non smentire la sua vena artistica, GepyM, questo il suo pseudonimo da cantante, ci ha fatto presente che lui, solitamente, sul canale Facebook, ogni domenica canta in diretta video per gli amici e gli appassionati che lo seguono.

Difatti oggi, con inizio alle ore 19, canterà i successi intramontabili di Massimo Ranieri, con all’incirca questa scaletta: L’amore è un attimo, Via del Conservatorio, Sogno d’estate, A tazza e cafè, Ò surdat nnammurat, Io te vurria vasà, O sole mio, Ti parlerò d’amore, Aranjuez, Pietà per chi ti ama, Mi troverai. Ci sarà, nell’occasione, anche un inedito: la canzone dal titolo Andrà tutto bene – Corona Virus Theme – scritta e musicata da Gino Menditto, collega professionale del nostro GepyM, ça va sans dire. Mentre, per la prossima domenica, renderà un omaggio ad Adriano Celentano, il molleggiato.

I lettori che desiderassero seguirlo per allietarsi non dovranno fare altro che connettersi, potendo anche richiedergli con un semplice messaggio- ci ha detto – l’esecuzione di qualche brano più gradito e del caso dedicarlo.