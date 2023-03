OMICIDIO ALLE TERME. Molinaro torna in carcere dopo l’intervento chirurgico, svolti i funerali della vittima

Giuseppe Molinaro già riaccompagnato nel carcere militare di S. Maria Capua Vetere.

TEANO/CARINOLA. Si sono svolti pochi giorni fa i funerali di Giovanni Fidaleo, ucciso il 7 marzo scorso da Giuseppe Molinaro nei pressi dell’hotel Nuova Suio, in cui Fidaleo era direttore. Una folla immensa ha accompagnato la vittima nel suo ultimo viaggio. Intantoa Giuseppe Molinaro, l’appuntato dei carabinieri accusato dell’omicidio di Fidaleo e del grave ferimento di Miriam Mignano, è stato sottoposto ieri all’intervento chirurgico per cui era in licenza straordinaria dal 22 dicembre ed ha già fatto ritorno nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere.

Il militare originario di Teano ha potuto lasciare la struttura penitenziaria dopo aver ottenuto il nulla osta della locale Procura della Repubblica e così si è recato presso un ospedale di una località campana – il nome non è stato reso noto per motivi di riservatezza e di sicurezza – per farsi operare in regime ambulatoriale e, dopo alcune ore, ha fatto ritorno nel carcere cui era stato associato con le accuse di omicidio e di tentato omicidio alcune ore dopo l’assunzione della responsabilità di quanto avvenuto nella struttura ricettiva di via delle Terme. In settimana, inoltre, dovrebbe tenersi l’interrogatorio di Miriam Mignano.