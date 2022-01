OMICIDIO RAFFAELE LUBRANO. Si va verso la sentenza. I boss rischiano l’ergastolo

PASTORANO – Si chiuderà ad inizio febbraio il processo in abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Napoli per l’omicido di Raffaele Lubrano, figlio del capoclan Vincenzo, ucciso nel novembre 2002. Dopo le discussioni degli avvocati, ci sarà la sentenza.

Rischiano l’ergastolo Michele Zagaria, Giuseppe Caterino e Francesco Schiavone Cicciariello, considerati i mandanti del delitto, ergastolo invocato anche per gli specchiettisti Salvatore Nobis e Antonio Santamaria. 8 anni e 4 mesi sono stati chiesti invece per Antonio Iovine e Francesco Zagaria, Ciccio ‘e Brezza (CLIKKA E LEGGI LE RICHIESTE DI CONDANNA).

Secondo la ricostruzione della Dda, Lubrano venne ucciso a Pastorano nel 2002 per vendicare il delitto di Emilio Martinelli, fratello di Enrico, ammazzato dal citato Lubrano e dai suoi sodali.