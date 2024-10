Operaio 63enne cade da una scala mentre è al lavoro: è grave

L’incidente questo pomeriggio mentre era impegnato nell’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un’azienda

VILLA LITERNO /CASALUCE – Incidente sul lavoro, questo pomeriggio, in un’azienda agricola in via Santa Maria a Cubito a Villa Literno.

Un operaio di 63 anni, residente a Casaluce, Vincenzo C., è precipitato da una scala in metallo dall’altezza di circa 4 metri, mentre stava installando un impianto di videosorveglianza. Sul posto si sono portati i sanitari del 118. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie.