Operaio morto dopo un volo di 10 metri, assolti imprenditore e responsabile del cantiere

CASERTA – Un imprenditore edile ed il responsabile di un cantiere, accusati di omicidio colposo, sono stati assolti perchè il fatto non sussiste, dal giudice Massimo Urbano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il pm Mannu aveva invocato una condanna a 3 anni e 6 mesi per entrambi. Si tratta del processo sulla morte dell’operaio Angelo Perrotta, deceduto in via Colombo a Caserta, nel 2011. L’uomo perse l’equlibrio mentre si trovava su una passerella metallica del ponteggio, facendo un volo di 10 metri.