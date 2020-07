CAPUA (t.p.) – Un operatore ecologico ha tentato di violentare una bambina. Scatta la denuncia per reati sessuali a carico dell’uomo. Secondo le accuse, il netturbino avrebbe convinto la minore, appena uscita dalla salumeria per degli acquisti, a salire nella sua auto per darle un passaggio. Il netturbino, poi, con una scusa, invece di accompagnarla a casa, avrebbe cercato di abusare della ragazza dopo una serie di palpeggiamenti. Indagini dei carabinieri della locale compagnia in corso.