Operatori ecologici contagiati dal COVID. Raccolta rifiuti a rilento

CASTEL VOLTURNO – L’assessore all’Ambiente del comune di Castel Volturno Pasquale Marrandino ha annunciato la presenza di un focolaio covid tra gli operatori ecologici della città: “Si avvisa la Cittadinanza che a causa dell’avvenuto contagio al covid-19 di alcuni operatori ecologici e della quarantena obbligatoria di altrettanti membri del cantiere stesso, nei prossimi giorni il servizio di raccolta rifiuti potrebbe subire qualche rallentamento.

Certo di una vostra comprensione, colgo l’occasione per augurare a tutti voi una Santa Pasqua e soprattutto per esprimere la mia vicinanza per una pronta guarigione a questi ragazzi e tutti coloro i quali stanno combattendo contro questo nemico invisibile.”