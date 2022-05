SAN FELICE A CANCELLO – Due arresti per spaccio di cocaina sono il risultato dell’operazione antidroga dei carabinieri svolta questa mattina nella frazione di Talanico a San Felice a Cancello. A finire in manette Cesare Martone, cognato dell’attuale sindaco Giovanni Ferrara, e Michele Gilles Papa 39enne di Santa Maria a Vico. Diverse perquisizioni ancora in atto.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI