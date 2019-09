Operazione White stone. Chiesti 2 secoli di carcere per 56 imputati. TUTTI I NOMI

S.MARIA C.V./MACERATA/CASAPULLA/SAN PRISCO (TP) – Richieste di pene pesantissime, al termine della requisitoria del pubblico ministero Luigi Landolfi, con quasi due secoli di carcere per i 56 imputati accusati di spaccio nell’ambito dell’operazione White stone. Stamattina il pm ha chiesto condanne che vanno dai 10 ai 20 anni e poche assoluzioni come quella di Oreste Buonpane classe ’96 (difeso dall’avvocato Guglielmo Ventrone, per lui c’era stato annullamento dal riesame). Richiesti 12 anni per Vincenzo Papale e 12 anni per Raffaele Romano (difesi dall’avvocato Luca Viaggiano). Settantadue le persone coinvolte ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le piazze di spaccio si trovavano nel comune di Santa Maria Capua Vetere e nelle aree limitrofe (comuni di S. Tammaro, Curti, Casapulla, San Prisco e Macerata Campania). Nel collegio difensivo gli avvocati Raffaele Crisileo, Angelo Raucci.

ECCO LE RICHIESTE PER I 56 IMPUTATI

Alisio Agostino – 12 anni

Altobelli Luca 12 anni



Ambra Antonietta – 10 anniAmbra Giuseppe 14 anniAuriemma Sandro – assoluzione per il capo 2 e anni 8 di reclusioneBianco Ferdinando – 12 anniBosone Fabio – 10 anniBonocore Emilio – 10 anniBuonpane Oreste cl. 96 assoluzione perché il fatto non sussisteBuonpane Oreste cl. 86 assoluzione per tutti i reati a lui ascritti per non aver commesso il fattoCaiazzo Anna – 12 anniCapoluongo Felice – 10 anniCaraniello Antonio 10 anniCecere Cesare – 10 anniD’Alessio Mario – 12 anniD’Auria Lorenzo – 20 anniDe Falco Giuseppe – 10 anniDe Masi Anna – 18 anniDe Masi Mario – 12 anniDe Masi Salvatore – 18 anniDe Vacchimo Bianco – 12 anniDi Palma Vincenzo – 20 anniIodato Maria Carmina – 10 anniFasano Giuseppe – 10 anniFuniciello Claudio – 10 anniFormisano Angelo – 10 anniGabriele Michele – 12 anniGalluccio Patrizio – 12 anniGiglio Carmine – 10 anniGiglio Carmine – 10 anniGiodano Domenico – 12 anniGrimaldi Alessandro – 10 anniGuerrazzi Rosario – assoluzione capo 1 per non aver commesso il fatto, 8 anniErcolani Alfredo – assoluzione capo 4 per non aver commesso il fatto, 8 anniMaietta Irene – 10 anniMasi Antonietta – 10 anniMasi Valentina – 10 anniMarino Paolo – 10 anniMenna Felice – assoluzione per il capo 3 per non aver commesso il fatto, 8 anniPalermo Fabio – 20 anniPapale Vincenzo – 12 anniPittirolo Andrea – 20 anniPittirolo Giuseppe – 20 anniJliassi Stefy – 10 anniRea Roberto – 10 anniRomano Marco – 10 anniRomano Raffaele 12 anniRuotolo Margherita 10 anniScanapieco Francesca – 10 anniSomma Eduardo – 20 anniStellato Fabiola – assoluzione capo 1 e 8 anniStellato Francesca – assoluzione capo 1 e 8 anniTaglialatela Giovanni – 20 anniTedesco Giovanni – 10 anniTriglio Bruna – 12 anniTramontano Antonio – 20 anniTassano Giuseppe – 12 anniVenturini Vincenzo – 14 anniVentaglio Giovanni – assoluzione per tutti i reatiVita Riccardo – 10 anni