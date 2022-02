Operazioni per dimagrire: i casi di Francesco Di Vilio e Angela Iannotta ancora a Raiuno. L’avvocato cala l’asso: quell’intervento non poteva essere realizzato nella clinica casertana priva di rianimazione

Si tratta della Villa del Sole di Casagiove. Raffaele Crisileo, legale del marito della 28enne ora ricoverata nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano: “Certi interventi vanno realizzati in strutture organizzate”

CASERTA E’ uscita dal coma ma resta in pericolo di vita Angela Iannotta, la 28enne originaria di Marcianise ma residente a Santa Maria Capua Vetere, madre di tre bambini, ricoverata in terapia intensiva nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Della sua storia e di quella di Francesco Di Vilio – anche lui operato dallo stesso chirurgo, Stefano Cristiano – e deceduto il primo gennaio scorso si è occupata ieri mattina la trasmissione di RaiUno Storie Italiane, condotta da Eleonora Daniele.

In studio, oltre al papà di Angela, l’avvocato Raffaele Crisileo che rappresenta il marito della donna e Salvatore Di Vilio, figlio del 69enne Francesco, morto in seguito all’intervento effettuato da Cristiano.

“Abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica affinché faccia una serie di accertamenti sulle cartelle cliniche di Angela Iannotta, di cui abbiamo chiesto il sequestro – ha spiegato in studio l’avvocato Crisileo – e per verificare, anche, che tutte le linee guida che si seguono per tali interventi, siano state rispettate. Da studi da noi effettuati, voglio sottolineare, che determinate operazioni chirurgiche vanno fatte in strutture organizzate e la struttura privata in cui Angela è stata operata non era adeguata, perché priva di rianimazione e di terapia intensiva”. Per la cronaca Angela Iannotta venne sottoposta a ben due interventi di by pass gastrico presso due cliniche private: la prima volta presso la Clinica Villa Letizia de L’Aquila e, poi, a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute a un secondo intervento (a metà gennaio 2022) presso la clinica Villa del Sole di Casagiove; ambedue le operazioni chirurgiche vennero effettuate dal chirurgo bariatrico Stefano Cristiano.

Salvatore Di Vilio ha, invece, spiegato che suo padre Francesco si era rivolto al chirurgo Stefano Cristiano non per un intervento di chirurgia bariatrica, ma per un tumore allo stomaco.