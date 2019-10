Ops, a CASERTA la notte degli zombie. Ricompaiono i vigili urbani e fanno cento multe “alla MOVIDA”

CASERTA – Continuano i controlli di polizia stradale della Polizia Municipale di Caserta durante il weekend, particolarmente indirizzati ad assicurare la fruibilità del centro storico nella osservanza delle norme previste per la Zona a Traffico Limitato.

Anche durante la scorsa notte sono stati accertati numerosi episodi di inosservanza alle norme, specie da parte dei conducenti di minicar e motocicli. Sono state contestate ai trasgressori 29 sanzioni: 26 per transito non autorizzato in ztl in varie strade del centro, con un invito a presentare i documenti ed un sequestro per veicolo circolante senza la prescritta revisione.