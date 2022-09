ORE 00.56 LO SPOGLIO DEL SENATO. Aversa centro, sez.12: Petrenga al 34,7%, Del Monaco 27,02%, De Simone 25%. I NUMERI PARTITO PER PARTITO

Pare che lo spoglio per Palazzo Madama proceda in maniera piuttosto solerte.

AVERSA Naturalmente seguire uno spoglio delle elezioni politiche con questa legge elettorale e per di più notturno, è sicuramente arduo. Quando di mezzo ci sono le preferenze, i rappresentanti di lista funzionano molto e i dati, seppur non ufficiali, spesso un po’ imprecisi, affluiscono copiosi. Ecco perché abbiamo deciso di seguire delle sezioni elettorali, a nostro avviso significative, da cui si può trarre, sicuramente, un trend del primo spoglio in atto, cioè quello del Senato.

La sezione è la numero 12 di Aversa centro e al momento il centrodestra risulta in vantaggio. Ai 89 voti raccolti da Fratelli d’Italia, mentre lo spoglio è ancora in corso, vanno aggiunti i 32 voti riportati da Forza Italia, i 15 della Lega, i 3 di Noi Moderati. La somma è presto fatta: 139 voti totali, che poi sono i voti accreditati al momento nell’uninominale alla candidata di questa coalizione, Giovanna Petrenga.

Con 16 voti a Sinistra Europea-Verdi, 70 al Pd, 3 a Impegno civico di Di Maio, 11 a Più Europa, per un totale di 100 voti, il candidato all’uninominale in questo collegio, Tommaso De Simone, pur appoggiato da quattro liste, è sopravanzato dal candidato di Cinque Stelle, Antonio Del Monaco, deputato uscente, che tocca quota 108. Sempre rimanendo ai parziali, Italexit di Paragone raccoglie 5 voti, mentre Calenda e Renzi, con Azione-Italia Viva, arrivano a 20. Nessun voto per il momento a Mastella e agli Animalisti, così come per Italia Sovrana, mentre Unione Popolare di De Magistris ha raccolto finora 6 voti. Nessuna scheda, per il momento al Partito comunista. Questi numeri posizionano la candidata del centrodestra, Giovanna Petrenga ad un provvisorio 34,7%, seguita dal candidato dei Cinque stelle Del Monaco con il 27,02% ed il candidato del centrosinistra De Simone con il 25%.