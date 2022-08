ORE 14.05 IL SONDAGGIO ESCLUSIVO SWG. I numeri, partito per partito, nel collegio di CASERTA e in quelli di Napoli e Salerno. La previsione sugli uninominali maggioritari

CASERTA (G.G.) – Come promesso, completiamo (CLIKKA E LEGGI I DATI GIA’ PUBBLICATI IERI) la prima parte del sondaggio, effettuato dal noto istituto di rilevazioni statistiche Swg, relativamente alle elezioni politiche e alle intenzioni di voto concernenti le circoscrizioni della Campania.

Nel nostro articolo di ieri, abbiamo presentato le percentuali complessivamente accreditate alle coalizioni e alle singole liste di partito nel dato omogeneo di Campania 1 (Napoli e provincia) e di Campania 2 (Caserta-Salerno-Avellino-Benevento).

Ora, andiamo più in profondità e vi presentiamo il sondaggio relativo ad ogni singolo collegio delle due circoscrizioni. Come noto, ce ne sono due in Campania 1 e altri due nella circoscrizione Campania 2, per un totale di 4 collegi plurinominali con ripartizione degli eletti in ragione proporzionale.



CAMPANIA 1 (COLLEGIO DI NAPOLI CITTA’) – Iniziamo dunque dal collegio plurinominale di Napoli Centro che ricade nella circoscrizione di Campania 1, qui, il Centro Destra vieni accreditato del 32,2%, così ripartito: 18,9% a Fratelli di Italia, 11,4% ad appannaggio di Forza Italia, 3,3% alla Lega, 0,6% a Noi con l’Italia e 0,9% all’Udc per un totale nella lista di Noi Moderati dell’ 1,5%.

Passiamo al Centro Sinistra che nel collegio plurinominali di Napoli Centro, vieni accreditato del 30,7%, in pratica lo scarto più piccolo rispetto a tutti gli altri che si registrano nel resto della Campania, precisamente uno scarto del 4,5%, dunque al limite dell’errore statistico, ma con una tendenza comunque favorevole al Centro Destra.

Questo 30,7% del Centro Sinistra viene così ripartito, 23,2% al Pd, 3,5% a Europa Verde – Sinistra Italiana, 2,3% al nuovo movimento di Luigi Di Maio, Impegno Civico, mentre Più Europa si attesterebbe all’1,6%.

Sempre nel collegio di Napoli Centro, Cinque Stelle, molto forte in tutta la circoscrizione, viene accreditato del 21,4% mentre Azione – Italia Viva tocca quota 6,7%.

Infine Italexit di Gianluigi Paragone viene data da Swg al 2,8%.

Le altre liste, compresa quella dell’ex-sindaco di Napoli Luigi De Magistris, vengono accreditate del 3,4%.



CAMPANIA 1 (COLLEGIO PROVINCIA DI NAPOLI) – Nel secondo collegio plurinominale che abbraccia la provincia di Napoli, il Centro Destra è dato al 36,4%, con Fratelli di Italia al 18,7%, Forza Italia al 12,6%, la Lega al 3,3%, noi di centro allo 0,8%, Udc allo 0,9%.

Centro Sinistra più basso rispetto al primo collegio, cioè a quello di Napoli città, al 28,1% con il Pd al 21,2%, Europa Verde – Sinistra Italiana al 2,8%, Impegno Civico più Centro Democratico di Luigi di Maio e Bruno Tabacci al 2,4%, Più Europa all’1,7%.

Qui la performance di Cinque Stelle è ancora più evidente, toccando il 23,3%, mentre Calenda e Renzi si attestano al 6,5%.

Italexit al 2,9%, tutti gli altri al 2,8%.

CAMPANIA 2 (COLLEGIO CASERTA-BENEVENTO) Veniamo al collegio plurinominale proporzionale che ci interessa maggiormente, anche se poi gli esiti in termini di ripartizione dei seggi proporzionali dipenderanno anche dai confronti aritmetici co le percentuali degli altri collegi.

Dunque, Caserta-Benevento: il Centro Destra è accreditato di un 44,4%, così ripartito, Fratelli d’Italia 25,9%, Forza Italia 11,5%, Lega, che nei due collegi di Napoli supera di poco il 3%, qui a Caserta e Benevento è data al 6%. Infine, Noi di Centro, 0,3% e l’UDC 0,8%.

Il Centro Sinistra si attesterebbe, secondo il sondaggio dell’autorevole istituto Swg al 25,8%, in pratica 18 punti virgola 6 di distanza dal centro Destra. Il Pd esplicita la percentuale più bassa ed è questo l’unico collegio in cui scende sotto alla quota del 20%, precisamente 19,7%, che comunque potrebbe rappresentare un buon posizionamento nella distribuzione dei resti del collegio unico nazionale.

Europa Verde-Sinistra Italiana viene data al 2,6%, anche in questo caso la percentuale più bassa tra tutti i 4 collegi plurinominali proporzionali della Campania. Segue Impegno Civico di Luigi Di Maio, associato al Centro Democratico di Tabacci con il 2,1%. Chiude il sondaggio sulla coalizione di Centro Sinistra nel collegio plurinominale proporzionale di Caserta e Benevento, Più Europa con l’1,5%.

5 Stelle non raggiunge le percentuali ampiamente superiori al 20% che toccano i due collegi napoletani. Qui da noi, Swg stima, per il movimento fondato da Beppe Grillo e guidato oggi da Giuseppe Conte, un 18,4%, mentre per Azione-Italia Viva, in pratica Carlo Calenda e Matteo Renzi, si tocca quota 5,9%, inferiore, seppur non di moltissimo, alle percentuali stimate nei due collegi napoletani.

Italexit di Gianluigi Paragone si attesterebbe al 2,5%, mentre tutti gli altri, messi insieme toccherebbero quota 2,9%, in linea con il 2,8 della provincia di Napoli e mezzo punto sotto al 3,4% di Napoli città, dove evidentemente qualcosina muove l’ex sindaco Luigi De Magistris con la sua lista DeMa.

CAMPANIA 2 (SALERNO-AVELLINO) La prima parte della nostra illustrazione del sondaggio di Swg si chiude con le previsioni relative al collegio plurinominale proporzionale di Salerno-Avellino appartenente al pari di quello Caserta-Benevento, alla circoscrizione Campania 2.

Qui il Centro Destra registra la percentuale più alta tra tutti e 4 i collegi campani: 46,5%, così ripartito, Fratelli d’Italia 29,4%, Forza Italia, 9,9%, Lega 5,4%, Noi di Centro 1%, UDC 0,7%.

Ciò significa che per quanto riguarda Fratelli d’Italia quella di Avellino-Salerno sarebbe la percentuale più alta, seguita da quella di Caserta-Benevento. Per quanto riguarda Forza Italia e questo potrebbe essere utile in funzione del nostro articolo di ieri, (CLIKKA E LEGGI) la percentuale più alta si registra nel collegio plurinominale della provincia di Napoli col 12,6, seguita da quella “nostra”, cioè di Caserta-Benevento, che i attesta ad un 11,5%.

Subito dopo viene il 10,5% di Napoli centro, mentre la percentuale più bassa, comunque ad un decimo dal 10%, dunque 9,9%, si registra a Salerno-Avellino.

5 Stelle, viene data al 14,2%, di gran lunga la percentuale più bassa tra i 4 collegi campani. Azione-Italia Viva di Calenda e Renzi sono stimati al 5,3%, mentre Italexit di Paragone è al 2,3%. Le altre liste, 2,8%.

UNA NOSTRA PROIEZIONE SUI MAGGIORITARI – Stando al questo sondaggio di Swg, esisterebbe contendibilità, comunque con il Centro Destra significativamente in vantaggio, nei collegi uninominali di Napoli città visto, che le due coalizioni principali sono distaccate come già abbiamo scritto prima di un 4,5%. La probabilità di contendibilità diventa più bassa invece nei collegi uninominali di Napoli provincia, dove il Centro Destra può contare, secondo il sondaggio, su un vantaggio dell’8,3% rispetto al Centro Sinistra.

Un divario che potrebbe diventare decisivo, discriminante per gli esiti dei confronti che andranno a risolversi il sistema maggioritario e dunque con l’affermazione e l’elezione del candidato di coalizione che avrà preso anche un solo voto in più rispetto a tutti gli altri.

Non sembra esserci partita, invece, nei collegi uninominali maggioritari ricadenti da un lato nelle province di Caserta e Benevento, dall’altro in quelle di Salerno e Avellino. Qui da noi, come abbiamo scritto prima, si registra , infatti, un divario del 18,6% tra Centro Destra e Centro Sinistra, addirittura superiore anche a quello di Salerno-Avellino, pari al 17,7%.

Se questi sondaggi trovassero riscontro nella realtà effettiva dell’esito dell’urna, il Centro Destra si aggiudicherebbe anche comodamente, il collegio uninominale di Caserta eleggendo a Montecitorio Carmen Letizia Giorgianni, Gimmi Cangiano al collegio uninominale maggioritario di Aversa, il sannita Francesco Maria Rubano, nel collegio di Benevento-Piedimonte Matese. Ma anche quello del Senato sarebbe aggiudicato, visto che che che i sondaggi ormai, dopo la parificazione delle classi di età ammesse al voto, dopo cioè che anche i 18enni potranno votare per la prima volta per Palazzo Madama, sono sovrapponibili. Per cui, dati del sondaggio alla mano, sarebbe Giovanna Petrenga a prevalere nel collegio uninominale maggioritario del Senato, comprendente l’intera provincia di Caserta.

Tra oggi pomeriggio e domani mattina estrarremo, a questo punto, avendo a disposizione solide ragioni legate ai dati di un sondaggio, realizzato da uno degli istituti di statistica più importanti d’Italia, anche i seggi. In poche parole, vi diremo quanti ne andranno a diversi partiti in ognuno dei 4 collegi plurinominale della Campania, per quel che concerne la Camera.

A dire il vero, già lo sappiamo ma un pò di suspence non guasta mai.