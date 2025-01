ORE 16,07 ESCLUSIVA Depredati a mezzanotte di Capodanno l’appartamento e la cassaforte di un noto chirurgo plastico

Hanno aagito in 6. Due hanno aspettato in auto, una delle quali una potente Audi di colore scuro, valtrin4 si sono arrampicato con le funi.. Scattato l’allarme. Il professionista ha visto tutto dal so telefono collegato alle telecamere interne

S. MARIA CAPUA VETERE – Ladri funanboli al Parco Padre Pio di Santa Maria Capua Vetere. Stanotte poco prima della mezzanotte un’agguerrita banda di ladri è entrata in azione. Erano in sei, di cui due facevano da palo e attendevano fuori al parci, seduti in due auto di grossa cilindrata, di cui una era un’Audi di colore scuro.

Altri quattro di loro salivano con delle funi lungo il perimetro esterno del parco Padre Pio aggrappandosi a delle fioriere e sono entrati in un’abitazione al secondo piano di proprieta’ di un medico, un chirurgo plastico, che si trovava fuori città, insieme alla famiglia per festeggiare il Capodanno.

Ma l’abitazione era munita di allarme e di telecamere. Il prifessionista ha potuto, dunque, vedere in diretta che i ladri, probabilmente di etnia albanese o rom, erano entrati nel suo appartamento dopo aver scassinato le finestre. Di seguito si erano diretti nella stanza dove era allocata la cassaforte.

Intanto il chirurgo ha mandato un sos sul gruppo del condominio. I residenti del parco si sono precipitati vicino alla porta d’ingresso del chirurgo e hanno incominciato a suonare il campanello e il citofono. Intanto venivano allertate le forze dell’ordine : volante del locale commissariato e personale della radiomobile dei carabinieri che accorrevano sul posto. Intanto i ladri ( dei veri professionisti ) si calavano con delle funi dal terrazzo e salivano a bordo delle due auto che erano pronte ad attenderli.

Tutti i condomini assistevano alla scena della loro fuga. Nelle more intervenivano le forze dell’ordine e scattavano le indagini. Non si conosce l’ammontare del bottino del furto che era nella cassaforte del chirurgo estetico del Parco Padre Pio.