ORE 17.50 IL REGALO ESCLUSIVO DI CASERTACE – Le preferenze di tutti i 750 candidati sezione per sezione, quartiere per quartiere, rione per rione

Scorrendo il nostro articolo troverete anche le immagini delle preferenze che i sette candidati sindaco hanno ottenuto nelle 91 sezioni della città capoluogo. Per quanto concerne i candidati al consiglio comunale mancano quelli della numero 41, di piazza Ungaretti n.7 a Falciano di Caserta, ma abbiamo verificato che l’ultimo numero successivo alle indicazioni della sezione n.91 è correttamente corrispondente al dato aggregato, complessivo delle preferenze raccolte da ognuno dei candidati

CASERTA Siamo riusciti a compensare i ritardi, non dovuti certamente a nostra negligenza, con cui abbiamo informato i lettori di Casertace sul computo esatto delle preferenze conquistate da ognuno dei 750 e passa candidati al consiglio comunale. A poche ore di distanza da questa pubblicazione siamo in grado, infatti, di pubblicare quelle che si possono definire tranquillamente le tabelle complete, totali, al di là delle quali non c’è più nulla in termini di formazione nuda e cruda, rimane solamente la parte riguardante il commento e l’interpretazione. Cliccando nel link qui in basso, accederete ad un’area formata da ben 124 fogli. Si tratta del quadro complessivo delle preferenze dei candidati, sezione per sezione, delle 31 liste. Siccome a Caserta si lavora su 91 sezioni si può ben capire il motivo per cui per ogni lista si è dovuto ripartire la tabella in 4 parti, in modo da poter arrivare, conservando la massima leggibilità fino alla sezione numero 91.

Sempre rimanendo alle istruzioni per l’uso mancano i dati della sezione 41 per un problema tecnico, che poi cercheremo di compensare, ma si tratta comunque di una carenza parziale che non incide sulla precisione del dato aggregato, complessivo, che invece è corretto e, dunque, comprende anche il dato della 41 evidentemente già inserito nel foglio di calcolo delle preferenze. D’altronde siccome la sezione n. 41 è localizzata in piazza Ungaretti n.7 a Falciano, è chiaro che qualora questo dato non fosse stato caricato sulla cifra complessiva, non avremmo un Massimiliano Marzo ad 886 preferenze, visto e considerato che Falciano è una sicura roccaforte sua e della sua famiglia.

