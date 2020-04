ORE 20:00. MICROSCOPIO CORONAVIRUS. Campania macchietta: i guariti si riducono, che dobbiamo fa’. RICOVERATI, DECEDUTI, IN CASA E TUTTI GLI ALTRI NUMERI

A livello nazionale regge il pianoro con leggera tendenza alla crescita dei nuovi positivi. Il numero dei deceduti e dei guariti in Italia. Dato non preciso per il “quartetto Cetra” della Campania

CASERTA – È dunque il momento di analizzare i dati resi noti pochi minuti fa dalla Protezione Civile Nazionale, in allegato alla solita conferenza stampa delle 18, relativo al contagio da coronavirus in Campania.

Nella giornata di ieri, ricordiamo sempre che i dati si riferiscono al giorno precedente, sono stati effettuati 1833 tamponi, portando il conteggio totale dall’inizio dell’epidemia a 19237. Possiamo registrare un calo, seppur minimo, dei pazienti che si trovano in terapia intensiva. Passano da 120 a 115. Aumenta, invece, il numero di ricoverati che non si trovano in Rianimazione: oggi sono 532, ventinove in più rispetto ai 503 di ieri. 1705 sono le persone che si trovano in isolamento domiciliare dopo aver contratto il virus. I tre dati sicuramente quest’ultimo è quello che ha visto momento Maggiore rispetto ai dati della giornata precedente: rispetto ai dati resi noti ieri, relativi all’altro ieri, momento in 24 ore è stato di 188.

Attualmente positivi in Campania sono 2352 persone, sempre relativo al dato di ieri, reso noto oggi. Il numero che ci sorprende maggiormente è quello relativo ai guariti. Se ieri erano 149, oggi scendono a 144. Non sappiamo ovviamente, se ci sia stato un errore nel conteggio della Protezione Civile o della regione Campania, oppure si siano trattati di falsi negativi. Fatto sta che dopo la fugace comparsa dei guariti, da noi pubblicato ieri mattina, l’indicazione era di nuovo scomparsa nel report pubblicato stamattina (LEGGI QUI). Se non sbagliamo, il fatto che i guariti diminuiscano è caso unico nella storia di questa epidemia sia per quanto riguarda la Campania, sia per tutta l’Italia. I deceduti aumentano, passando dai 167 risultati ieri ai 181 di oggi, con un aumento di 14 persone spirate.

221. Questo è l’aumento sul totale dei positivi tra i dati di ieri e quelli di oggi. Il numero di tutti i casi di persone positive al coronavirus dall’inizio dell’epidemia è 2677.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4585 nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia. Continua la leggera ma costante discesa degli incrementi, infatti ieri l’aumento era stato di 4668, mentre 48 ore fa venivano riportati 4782 nuovi contagi. Si manifesta una tendenza, non ancora concretizzatasi, verso il calo. In totale i casi positivi sfiorano i 120000, infatti sono 119827.

Preoccupa sempre il numero dei decessi, oggi sono stati 766. Balzo in avanti del numero di guariti, oggi sono 19758 con un aumento di 1480 rispetto alle 24 ore precedenti.