ORE 21:39. ELEZIONI REGIONALI. Piatto, De Cristofaro e Oliva superano le 1.000 preferenze, Zinzi oltre quota 2 mila

CASERTA – Oltre alla sfida interna al PD Graziano vs. Oliviero, che vede il candidato sessano in vantaggio, e la corsa di Giovanni Zannini, che rischia seriamente di sfiorare quota 15 mila preferenze, sono diversi i candidati della provincia di Caserta che stanno lottando nella speranza di aggiungersi in seno al consiglio regionale o quantomeno di dimostrare il proprio “peso politico”.

L’ex sindaco di Frignano, Gabriele Piatto di Campania Libera (pro De Luca), ha sfondato quota mille preferenze. Stessa cosa dicasi per il consigliere comunale di Aversa, Alfonso Oliva, il quale, candidato con Fratelli d’Italia, ha superato tale quota. restano sempre nell’area della città normanna, Orlando De Cristofaro ha raggiunto le 1.600 preferenze. Per la Lega casertana, Gianpiero Zinzi si attesta a 2.400 voti di preferenza.