ORE 23.01 Instant poll Swg. Fdi al 28,5%, centrodestra quasi 20 punti sopra al centrosinistra. Pd sotto al 20, Cinque Stelle… I NUMERI PARTITO PER PARTITO

CASERTA – Si dice che gli instant poll siano più affidabili degli exit poll che consistono nel far rivotare in una seconda cabina informale l ‘lettore appena uscito dal seggio. Gli instant poll sono sondaggi in tempo reale fatti via web a persone che hanno già votato.

Comunque, al di là della validità del primo o del secondo metodo, siamo in grado di darvi gli instant poll di Swg che danno Fratelli d’Italia al 28, 5 per cento.

SWG instant poll

Pd 18,1;

Verdi e SI 3,2;

Di maio 0,6;

Bonino 2,2

[Centrosx: 24,1]

Meloni 28,3;

Lega 9,8;

Forza Italia 4,5;

Lupi, 0,9

[Centrodx 43,5]

Calenda Renzi 9,0

M5S 18,0

Paragone 3,2

De Magistris 1,9