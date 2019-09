ORTA DI ATELLA. Assume un cocktail di farmaci e collassa, 45enne in ospedale

ORTA DI ATELLA – Non sarà stata certamente una mattinata come le altre quella di una 45enne di Orta di Atella che, ieri mattina, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Moscati di Aversa.

La donna ha assunto una dose eccessiva di farmaci che, in contrasto tra di loro, l’hanno portata al collasso.



I medici del pronto soccorso hanno effettuato tutte le cure del caso e, fortunatamente, ora la donna non è più in pericolo di vita.