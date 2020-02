PALAVIGNOLA. Il 19 febbraio si scoprirà la migliore offerta economica presentata per la gestione del palazzetto

CASERTA – E’ stato pubblicato in queste ore il documento ufficiale con cui il comune di Caserta, attraverso la firma del dirigente Franco Biondi, dà l’appuntamento a chi è interessato al futuro del PalaVignola, impianto sportivo dedicato a volley e basket, dove gioca e si allena la squadra di A1 di Caserta della pallavolo femminile, la VolAlto del patron Nicola Turco, in lizza anche lui per l’affidamento della gestione dell’immobile, considerato importante per la creazione di una “galassia” dedicata allo sport, che veda come suo centro proprio il palazzetto della zona ex Saint-Gobain.

Mercoledì 19 febbraio dalle ore 10,00, presso l’ufficio del Dirigente Biondi, al terzo piano di Palazzo Castropignano, nel cuore di Caserta, avranno inizio, in seduta pubblica, le procedure di gara per l’apertura della busta C, cioè quella riguardante l’offerta economica. Uno degli ultimi step dell’iter burocratico che darà ufficialmente il nome di chi potrà gestire nei prossimi 5 anni il PalaVignola.

CLICCA E LEGGI IL DOCUMENTO UFFICIALE