Parcheggia il suo mezzo nel viale di casa. Furgone prende fuoco

L’uomo era appena rincasato quando…

SAN POTITO SANNITICO – E’ rincasato, come tutti i giorni, lasciando il suo furgone Renault Kangoo nel vialetto di casa in via Aulecine a San Pietro Sannitico e dopo pochi minuti, il mezzo ha preso fuoco. E’ accaduto oggi, nel primo pomeriggio, intorno alle 14,30 nei pressi di un ristorante.

Rientrando, lungo il tragitto, il proprietario avrebbe sentito già odore di bruciato ma non avrebbe dato peso alla cosa, credendo provenisse da un rogo poco lontano da quel luogo. Poi, quando, per puro caso si è affacciato alla finestra di casa, ha visto il furgone avvolto dalle fiamme. E’ stato proprio lui a lanciare l’allarme e ad allertare i vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese che, giunti sul posto, in pochi minuti hanno avuto ragione delle fiamme.

Il mezzo è andato completamente distrutto.