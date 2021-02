CASTEL VOLTURNO (red.cro.) – E’ deceduto nel letto di casa un 65enne residente a Pinetamare, Castel Volturno, conosciuto in città per lavorare spesso e volentieri come parcheggiatore abusivo della zona. Un malore improvviso pare sia alla causa della morte dell’uomo.

Un’ambulanza del 118 è giunta sul posto dopo l’allarme lanciato dai vicini, che non riusciva a mettersi in contatto con l’uomo. Ogni tentativo di intervento è stato vano.