Parla un pentito del pezzotto tv. “Ecco quanto guadagnavo”

CASERTA – Stasera la trasmissione Le Iene manderà in onda un servizio sul pezzotto tv. La nuova stagione proporrà un’intervista realizzata da Alessandro Di Sarno ad un giovane arrestato per aver venduto il pezzotto con abbonamenti trimestrali, a 10 euro al mese. Ha guadagnato fino a 40mila euro.

Ecco alcune dichiarazioni evidenziate dal sito de “Le Iene” e che saranno trasmesse stasera dalle 21.25: “Il mondo della Iptv pirata sta diventando molto pericoloso. A casa avevo già il pezzotto e chiesi a chi me lo installò di far parte del giro. Mi disse: più amici mi porti e più ti faccio guadagnare. Chiunque potrebbe imparare a installare un abbonamento pezzotto nella smart tv o nel decoder.Mi cercavo i clienti sui forum, poi ci scambiavamo i contatti e via Skype ci trasmettevamo i codici delle loro Postepay”.

“Davo 2.000 euro a server, per un totale di 10.000 euro al mese. Mi hanno scritto più volte per dirmi che dovevo smettere per violazione copyright. Io ho risposto che era un errore e che avrei provveduto a cancellarlo, ma io continuavo. E infatti non mi hanno mai chiuso il server”.