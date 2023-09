Parroco organizza una messa per il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, poi la annulla

Scalpore e indignazione tra i fedeli

CASALNUOVO – Scalpore ed indignazione ha creato la decisione di don Tommaso Izzo, parroco della chiesa “Maria santissima Annunziata” di Casalnuovo che, per oggi, aveva organizzato una messa per Matteo Messina Denaro pubblicandone notizia attraverso i canali social della parrocchia.

Inevitabili le polemiche da parte dei fedeli, e non solo, tanto da indurre il parroco a riflessione fino ad annullare la messa dandone comunicazione ai fedeli con un post in Facebook: “Il parroco chiede scusa a tutti per quanto accaduto”

Immediate le reazioni furiose degli utenti: ‘Mi sconvolge ed è inaccettabile fare una messa in suffragio di uno dei criminali più spietati della storia’, scrive un utente. ‘Mi auguro che la Diocesi di Acerra prenda le distanze ed i dovuti provvedimenti’, il commento di un altro. ‘Siete una vergogna, non celebrate le messe per coppie dello stesso sesso ed ai divorziati ed andate a celebrare una messa per questa feccia mafiosa? Pensate piuttosto a celebrare una messa per tutte le vittime della mafia’