Partorisce il quarto bimbo in auto davanti al marito e ai tre figli. Erano diretti in clinica

MONDRAGONE – Una giovane donna non è riuscita ad arrivare in tempo nella clinica Pineta Grande ed ha dato alla luce il quarto figlio sotto gli occhi del marito e dei 3 bimbi più piccoli. Il parto era in programma dopo il 10 gennaio. Dopo la visita di controllo dal ginecologo, la donna era tornata a casa. Era stata a cena da alcuni parenti quando ha avvertito le doglie. E’ arrivata in auto insieme al marito e ai tre figli e durante il tragitto ha partorito il quarto bimbo. Alla fine, una volta giunta in clinica i medici non hanno potuto fare altro che staccare il cordone ombelicale e visitare il nuovo arrivato.