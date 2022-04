PASQUA DI SANGUE. Omicidio nel container: la vittima accoltellata diverse volte

La vittima 47enne, dai primi accertamenti compiuti dal medico legale, e’ stata accoltellata diverse volte in parti vitali dal 50enne in seguito ad una lite, e poi colpita alla testa con un altro oggetto, forse una padella.

PASTORANO Proseguono le verifiche dei carabinieri della Compagnia di Capua, con il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere, sul 50enne ucraino sospettato di aver ucciso un connazionale di 47 anni ieri sera a Pastorano. I due, in Italia da molti anni, avevano cenato in un container, situato nei pressi di un canile, dove dimora il 50enne, che svolge il ruolo di custode. La vittima 47enne, dai primi accertamenti compiuti dal medico legale, e’ stata accoltellata diverse volte in parti vitali dal 50enne in seguito ad una lite, e poi colpita alla testa con un altro oggetto, forse una padella. Anche il presunto aggressore ha riportato ferite da colluttazione, che si e’ probabilmente procurato mentre litigava con il 47enne.