Pasquale e Chiara. La camera ardente poi i funerali dei due fidanzati “saliti al cielo prendendosi per mano”

CASAGIOVE – Si terranno domani i funerali di Chiara Esposito e Pasquale Vozza, i due fidanzati morti in un drammatico incidente stradale avvenuto domenica (LEGGI QUI UNO DEI NOSTRI ARTICOLI). La camera ardente sarà aperta dalle 8.30 alle 13.30 di domani 12 maggio nella chiesa di San Vincenzo De Paoli a Casagiove. La messa sarà celebrata alle 16 ella chiesa di San Michele Arcangelo. “Come sono vissuti sulla terra, sono saliti al cielo prendendosi per mano“, è scritto nel manifesto che annuncia i funerali dei due giovani. Sarà il momento di dolore per una intera comunità che si stringerà attorno ai familiari.