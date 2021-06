Pastiglie freni: come funzionano e quando cambiarle

Le pastiglie dei freni rappresentano un elemento fondamentale per garantire una conduzione confortevole e sicura dell’auto. Proprio per questo motivo procedere a un periodico controllo delle pastiglie non può che rientrare all’interno delle manutenzioni ordinarie del proprio veicolo: quando sottoposto a eccessiva usura, il componente andrà sostituito al fine di garantire all’impianto frenante l’efficienza desiderata. Ma come riconoscere che le pastiglie dei freni sono giunte al termine del loro ciclo di vita? E come si cambiano?

Come funzionano le pastiglie dei freni

Prima di comprendere come cambiare le pastiglie dei freni è certamente utile ricordare come il sistema frenante dell’auto sia composto da una serie di elementi che servono per rallentare la corsa del mezzo, o arrestarla, una volta azionato il pedale del freno.

Per far ciò, oltre alle pastiglie, il sistema frenante deve avvalersi di altri elementi decisivi come i dischi o i tamburi (a seconda del tipo di impianto installato), così come le ganasce e, naturalmente, il pedale che aziona il sistema frenante.

Il video per la sostituzione delle pastiglie dei freni è stato preso da www.auto-doc.it

Ogni quanto devono essere cambiate le pastiglie dei freni

Sancita l’essenzialità delle pastiglie dei freni, il loro controllo e la loro sostituzione sono certamente operazioni di manutenzione che devono essere svolte periodicamente al fine di evitare che la sicurezza dell’impianto frenante – e, dunque, dell’intera auto – possa essere messa a rischio. Guidare con le pastiglie danneggiate e consumate significa altresì mettere a rischio la tenuta dei dischi, che potrebbero rigarsi, rendendo necessaria una più onerosa sostituzione del componente.

Purtroppo, però, non è possibile sancire con esattezza quando sia opportuno cambiare le pastiglie dei freni. Tutto dipenderà infatti dal numero di chilometri percorsi, dall’anzianità del mezzo, dal tipo di utilizzo che si fa dell’auto e dal tipo di strade che si è soliti percorrere, così come l’eventuale presenza di eventi particolari come gli incidenti.

Per comprendere se sia o meno il caso di cambiare le pastiglie dei freni giova pertanto affidarsi alla percezione di alcuni chiari segnali:

si accende la spia dell’impianto frenante (nei nuovi modelli di auto)

le gomme stridono quando si frena

lo spazio di frenata tende ad allungarsi

il pedale del freno vibra

dalle ruote emerge un odore di bruciato.

Nel caso compaiano uno o più di questi sintomi, è evidentemente il caso di condurre il mezzo presso un’officina specializzata ed effettuare un controllo delle pastiglie dei freni e dell’impianto frenante nel suo complesso.

Come sostituire le pastiglie dei freni e quanto costa

Sostituire le pastiglie dei freni è un’operazione non troppo complessa… per il tuo meccanico di fiducia. È invece al di fuori della portata della stragrande maggioranza degli automobilisti. Proprio per questo motivo sconsigliamo il fai-da-te e, invece, suggeriamo di condurre il mezzo presso un’officina meccanica che potrà effettuare un completo monitoraggio dello stato di salute del veicolo.

Il costo delle pastiglie dei freni non è pertanto molto elevato, oscillando tra i 30 e i 60 euro per coppia anteriore o posteriore nella stragrande maggioranza dei casi, a cui aggiungere – evidentemente – la manodopera.