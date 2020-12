Paura ad AVERSA. Sbanda con l’auto e si ribalta

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Sbanda con l’auto e si ribalta. Terrore stamani in via Atellana ad Aversa. Ha perso il controllo dell’auto è si è ribaltato a margine della carreggiata. Un uomo, alla guida di una Bmw, dopo aver perso il controllo del veicolo è finito fuori strada ribaltandosi. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili urbani di Aversa per i rilievi del caso.

L’uomo estratto dalle lamiere è uscito illeso, ma condotto ugualmente in Pronto Soccorso per accertamenti medici.