VILLA LITERNO – (Lidia e Christian de Angelis) Ragazza sviene nel Bar, trasportata in ospedale. Ieri pomeriggio all’interno del Bar La Sosta, una 23enne quando all’improvviso ha perso i sensi, sviene e cade a terra. Immediatamente i presenti l’hanno soccorso e chiamato i sanitari del 118 che intervenuti hanno trasportato la giovane alla Clinica Pineta Grande per essere sottoposta a visita medica, tanta la paura tra i presenti che hanno temuto per la giovane.