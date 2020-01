Paura all’alba, vanno a fuoco 1000 balle di fieno

GRAZZANISE – Si è sviluppato poco dopo le 4 di questa mattina, a Grazzanise, un rogo che ha dilaniato un intero fienile dov’erano stipate 1000 balle di fieno.

La struttura che si estende per circa 250 metri quadri in località Borgo Appio, ha sviluppato una coltre di fumo che ha insospettito i vigili del fuoco di Mondragone, accorsi sul luogo per procedere allo spegnimento delle fiamme.

A supporto della squadra del litorale sono giunte due autobotti provenienti da Aversa e Caserta.

Il nucleo speciale di intervento in ambito nucleare, biologico, chimico e radiologico è ancora a lavoro per effettuare i rilievi del caso. Non si esclude la natura dolosa.