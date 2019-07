PAURA IN CARCERE. Detenuto spacca il vetro della sala colloqui e ferisce due agenti

ARIENZO – Paura nel carcere di Arienzo. Un detenuto ha dato in escandescenze causando la caduta del vetro divisorio nella sala colloqui e ha successivamente usato i pezzi dello stesso per ferire due agenti della Polizia Penitenziaria, prima di essere fermato. Uno dei due è attualmente ricoverato in ospedale con una prognosi di sette giorni per le ferite riportate mentre il collega è stato medicato nell’infermeria interna.

“I fatti avvenuti questa mattina – dichiara Luigi Capaccio, Segretario Generale della FP-Cgil di Caserta – portano drammaticamente alla luce le carenze infrastrutturali della Casa circondariale di Arienzo. Chiediamo con forza all’amministrazione penitenziaria di ristabilire tutte le misure di sicurezza richieste dalla legge per garantire la sicurezza e l’incolumità di agenti, visitatori, operatori e degli stessi detenuti. Vigileremo affinché tali episodi non avvengano più. Agli agenti feriti la solidarietà della FP-CGIL di Caserta”.