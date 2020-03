RECALE – Ancora non si conoscono le cause dell’incendio innescatosi poco fa in un’abitazione all’interno di una corte familiare in via Municipio a Recale. I vigili del fuoco si sono portati sul posto per domare le fiamme. Dalle notizie che giungono non si registrano feriti. I carabinieri, al momento stanno gestendo il traffico veicolare.