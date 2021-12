PAURA IN CITTA’ Il sindaco ricoverato in ospedale: la guida dell’amministrazione passa nelle mani del suo vice

Il primo cittadino è stato costretto ad un ricovero fuori regione per motivi urgenti di salute: le sue funzioni passano temporaneamente al vice sindaco in carica

DRAGONI Il sindaco ricoverato in ospedale e la guida dell’amministrazione comunale passa al vice sindaco Pierino Piucci. E’ accaduto a Dragoni dove il primo cittadino Silvio Lavornia ha lasciato il Comune nelle mani del suo vice perché costretto ad un ricovero fuori regione per alcuni accertamenti sul suo stato di salute. Per tale ragione in questi giorni ad espletare le funzioni di primo cittadino è proprio Piucci con il quale Lavornia, negli ultimi tempi, ha avuto rapporti non proprio idilliaci per questioni legate alla Comunità montana.