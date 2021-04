TEANO – Grosso spavento poco fa, intorno alle 11, in viale Ferrovia a Teano, dove i vigili del fuoco del locale distaccamento sono dovuti intervenire per domare le fiamme generate in una cucina di un appartamento.

Grazie alla celerità della proprietaria di casa ad allertare i soccorsi, i danni del fuoco scatenatosi dai fornelli che ha danneggiato pensili e annerito le pareti, sono stati limitati. La signora, per fortuna, non è rimasta ferita.