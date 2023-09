PAZZESCO. Si apre una voragine nel cortile, famiglie in fuga da casa

FRIGNANO – Un enorme voragine di sei metri di larghezza e cinque di profondità si è creata in un cortile in via Turati, a Frignano.

Lo hanno scoperto gli uomini della polizia municipale, chiamati ad un controllo dopo una richiesta di intervento legata ai danni del nubifragio di sabato mattina.L

Al momento non ci sono cedimenti strutturali degli edifici, ma è stato necessario da parte dell’amministrazione comunale l’emissione di un’ordinanza di sgombero per abitazioni di via Turati e anche della vicina via Buozzi, con diverse famiglie costrette a “fuggire” dalla propria abitazione.