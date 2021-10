SAN FELICE A CANCELLO – Ergastolo per Giuseppe Massaro, 57 anni di Sant’Agata de’ Goti, e Generoso Nasta, 32 anni di San Felice a Cancello, ritenuti responsabili di aver preso parte all’omicidio di Giuseppe Matarazzo, il 45enne pastore di Frasso Telesino ucciso davanti alla sua abitazione. Per la Procura l’omicidio sarebbe stato commissionato per vendetta ma il processo se ha restituito due possibili colpevoli non ha scovato i mandanti ed il killer.