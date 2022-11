TRUFFA INTERNET! Comprano pelllet e pagano 17mila. Ma il prodotto non è mai arrivato. Smascherati

Scoperti dagli agenti del commissariato di polizia di..

CASERTA – Proponevano online la vendita di pellet a basso costo, ma era una truffa: incassavano i soldi e non spedivano la merce. Così, nel giro di tre mesi, avevano incamerato oltre 17 mila euro. Protagonisti della vicenda due giovani, uno classe 1996 e l’altro del 2003, residenti tra Caserta e Napoli.

Gli agenti del commissariato di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola), partendo dalla denuncia fatta ad agosto scorso da un cittadino cusiano vittima del raggiro per una cifra di 800 euro, li hanno scoperti e denunciati per truffa aggravata continuata in concorso.