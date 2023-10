Per 18 mesi non versa gli alimenti alla moglie. Ecco cosa ha deciso il giudice

Procedimento al tribunale di Aversa – Napoli Nord.

TEVEROLA. Per un anno e mezzo non ha versato gli alimenti alla moglie, ma viene assolto perché il fatto non costituisce reato. Lo ha stabilito il giudice monocratico del tribunale di Aversa-Napoli Nord, Menna. G.D.V., 46enne, era stato accusato dall’ex moglie di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Ma il giudice, valutando che l’uomo in dodici anni ha sempre versato il mantenimento dovuto, mentre per 18 mesi è stato materialmente impossibilitato a farlo, ha deciso per l’assoluzione..